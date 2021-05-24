الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الملك يعزي بالنعيمات.. وترفيعه إلى رتبة عميد

وزارة الصحة: 1.25 مليون متلقي للجرعة الأولى من لقاح كورونا

عباس : مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني

استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه جنوب قطاع غزة

العثور على جثامين 4 شهداء داخل نفق في قطاع غزة

القوات المسلحة الأردنية تنعى العقيد الركن طارق النعيمات

القسام للاحتلال: إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد

قرار جديد من الجامعة الاردنية

أمين عام السياحة يتفقد أماكن سياحية وأثرية في عراق الأمير

الإثنين، 24-05-2021 05:02 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

5202122174322692861391


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (890) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (731,436) حالة.
• سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9384) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.23%)، مقارنة مع (3.81%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (21,048) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,139,945) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (855) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (711,614) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,438) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (87) حالة، فيما غادرت (84) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (591) حالات.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 392 في محافظة العاصمة عمّان.
- 128 في محافظة إربد، منها 6 في الرمثا.
- 115 في محافظة الزرقاء.
- 61 في محافظة البلقاء.
- 41 في محافظة الكرك.
- 39 في محافظة العقبة.
- 39 في محافظة المفرق. 
- 25 في محافظة معان، منها 12 في البترا.
- 17 في محافظة عجلون.
- 15 في محافظة جرش.
- 9 في محافظة الطفيلة.
- 9 في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الملك يعزي بالنعيمات.. وترفيعه إلى رتبة عميد

qq

وزارة الصحة: 1.25 مليون متلقي للجرعة الأولى من لقاح كورونا

www

القوات المسلحة الأردنية تنعى العقيد الركن طارق النعيمات

4202122172514972840871

قرار جديد من الجامعة الاردنية

q

أمين عام السياحة يتفقد أماكن سياحية وأثرية في عراق الأمير

www

بلاغ صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

أخبار متعلقة
5202122175332728160550

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202126161411899660312

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202128154211362312715

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

420212116158911668976

الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202124161429728465435

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202125161720261361811

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم