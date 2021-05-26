الأربعاء 26-05-2021
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الأربعاء، 26-05-2021 05:29 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :
 
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (842) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (733,198) حالة.
• سُجّلت (12) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9407) حالات.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.11%)، مقارنة مع (4.11%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (20,491) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,182,844) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (418) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (712,929) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,862) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (67) حالة، فيما غادرت (49) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (586) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 244 في محافظة العاصمة عمّان.
- 160 في محافظة الكرك.
- 109 في محافظة الزرقاء.
- 86 في محافظة إربد، منها 17 في الرمثا.
- 55 في محافظة معان، منها 12 في البترا. 
- 52 في محافظة المفرق. 
- 49 في محافظة البلقاء.
- 33 في محافظة الطفيلة.
- 16 في محافظة العقبة.
- 15 في محافظة جرش.
- 14 في محافظة عجلون.
- 9 في محافظة مأدبا.

 




 

 


 

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