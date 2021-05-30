تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن .وتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (672) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (735,811) حالة.• سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9452) حالة.• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.38%)، مقارنة مع (2.96%) يوم أمس.• تمّ إجراء (15,346) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,260,498) فحصاً.• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1104) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (714,702) حالة.• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,657) حالة.• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (59) حالة.• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (626) حالة.إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 10%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 15%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 7%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- 292 في محافظة العاصمة عمّان.- 85 في محافظة الزرقاء.- 67 في محافظة إربد، منها 9 في الرمثا.- 43 في محافظة الكرك.- 31 في محافظة معان، 6 منها في البترا.- 30 في محافظة مأدبا.- 28 في محافظة عجلون.- 24 في محافظة المفرق.- 24 في محافظة الطفيلة.- 20 في محافظة جرش.- 14 في محافظة البلقاء.- 14 في محافظة العقبة.