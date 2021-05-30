الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 04:37 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن . 
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (672) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (735,811) حالة.

• سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9452) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.38%)، مقارنة مع (2.96%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (15,346) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,260,498) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1104) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (714,702) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,657) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (59) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (626) حالة.

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 292 في محافظة العاصمة عمّان.
- 85 في محافظة الزرقاء.
- 67 في محافظة إربد، منها 9 في الرمثا.
- 43 في محافظة الكرك.
- 31 في محافظة معان، 6 منها في البترا.
- 30 في محافظة مأدبا.
- 28 في محافظة عجلون.
- 24 في محافظة المفرق. 
- 24 في محافظة الطفيلة.
- 20 في محافظة جرش.
- 14 في محافظة البلقاء.
- 14 في محافظة العقبة.

 




 

 


 

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