الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 25-05-2021 05:17 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :
  
الإصابات والشفاء والفحوصات:
•سُجِّلت (920) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (732,356) حالة.

•سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9395) حالة.

•بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.11%)، مقارنة مع (4.23%) يوم أمس.

•تمّ إجراء (22,408) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,162,353) فحصاً.

•بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (483) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (712,458) حالة.

•يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,503) حالات.

•يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (65) حالة، فيما غادرت (64) حالة.

•يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (581) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 9%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8% 

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 369 في محافظة العاصمة عمّان.
- 161 في محافظة الزرقاء.
- 149 في محافظة إربد، منها 16 في الرمثا.
- 51 في محافظة معان.
- 35 في محافظة المفرق. 
- 34 في محافظة البلقاء.
- 31 في محافظة الكرك.
- 24 في محافظة جرش.
- 24 في محافظة مأدبا.
- 18 في محافظة الطفيلة.
- 12 في محافظة العقبة.
- 12 في محافظة عجلون.

 




 

 


 

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