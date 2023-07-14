تفاعل جماهيري كبير مع فعاليات صيف الأردن بإربد

الوكيل الاخباري - تابع الآلاف مساء اليوم الجمعة، فعاليات صيف الأردن التي احتضنتها مدينة الحسن الرياضية، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريين ونائب مدير شرطة إربد العقيد فرحان العموش، إضافة إلى عدد من مدراء الدوائر وفعاليات رسمية وأهلية.

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واشتملت فعاليات اليوم على فقرات ترفيهية للأطفال، تضمنت الرسم على الوجوه وتشكيلات بالبالونات ومسابقات ثقافية وزعت خلالها الجوائز على الفائزين.



كما اشتملت الفعاليات على عرض فلكوري لفرقة شابات السلط تفاعل معه الجمهور. واختتم الفنان أيهم البشتاوي الأمسية بفقرة غنائية وطنية وفلكلورية.

إلى ذلك واصل البازار الخيري للأسر المنتجة والجمعيات تسويق منتجاته للجمهور الذي تابع الفعاليات.