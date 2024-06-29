تفاعل كبير من أهالي الزرقاء مع فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024

الوكيل الإخباري - تفاعل أهالي الزرقاء مغ فعاليات وفقرات مهرجان صيف الأردن 2024 في مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، والذي تزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية والاحتفال بالأعياد الوطنية، بحضور جمع من الفاعليات الرسمية والشعبية في المحافظة.

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وتضمنت الفعاليات افتتاح بازارات شعبية، وفقرات مخصصة للأطفال (رسم على الوجوه ومسابقات وألعاب شعبية)، وعروض موسيقية متنوعة، إلى جانب فقرات شعبية ووطنية، فيما قدمت فرقة الرمثا للفنون والفلكلور فقرات من الدبكة الشعبية والأغاني الوطنية التي لاقت استحسان وإعجاب وتفاعل الحضور.