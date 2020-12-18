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الجمعة، 18-12-2020 12:29 ص

تفاقم ظاهرة التسول على الاشارات الضوئية .. ومطالبات بايجاد حل

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى عدد من المواطنين من ازدياد ظاهرة التسول على الاشارات الضوئية وما تسببه من ارباك للسير في العديد من الاماكن المزدحمة في جميع محافظات المملكة . 

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وقد قال مواطنون للوكيل الاخباري ان بعض المتسولين يتعمدون ارباك السير واحداث خلل فيه والبعض الاخر يجبرك على دفع النقود عن طريق تنظيف زجاج المركبة دون الاستئذان من صاحبها .

 

وقال اخرون ان بعض المتسولين يقومون ببيع الهدايا والورود على الاشارات ويحاولون بشتى الطرق بيع ما لديهم فيما اشار بعض المواطنين الى وجود مظهر مزعج وهو وجود اطفال تحت سن الـ 5 سنوات يتسولون على الاشارات .

 

وقد طالب المواطنون الجهات المعنية بتكثيف الحملات لضبط المتسولين على الاشارات والحد من هذه الظاهرة . 


 




 

 


 

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