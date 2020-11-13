تفتيش منزلين بعمان و البادية الوسطى وضبط اسلحة نارية

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت لفرق التحقيق المشكلة لمتابعة قضايا حيازة واطلاق العيارات النارية حول امتلاك شخصين لاسلحة نارية احدهما في شمال العاصمة ، والاخر في البادية الوسطى.وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى تفتيش منزل الشخص الاول في العاصمة حيث ضبط داخله اربعة اسلحة نارية احدها اوتوماتيكي، فيما عثر بمنزل الشخص الثاني في البادية الوسطى على سلاح ناري اوتوماتيكي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما .وتابع الناطق الاعلامي انه جرى في منطقة ناعور ضبط شخصين بعد تفتيش منزلهما بعد ورود معلومات حول امتلاكهما لاسلحة نارية والتحقيق جارٍ لضبط الاسلحة النارية.