تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل المسافرين القادمين برا

الوكيل الإخباري - فتحت الحكومة، الثلاثاء، باب التسجيل للمسافرين القادمين عبر المعابر البرية عبر رابط إلكتروني في منصة (VisitJordan)، حيث تستأنف المعابر عملها لاستقبال المسافرين الخميس.

اضافة اعلان



وطلبت من الأردنيين تحميل صورة جواز السفر فقط، أما لغير الأردنيين؛ يرجى تحميل صورة جواز السفر، وصورة الإقامة في دول الخليج أو الولايات المتحدة الأميركية أو احدى الدول الأوروبية أو موافقة وزارة الداخلية، أما الجنسيات التي تحتاج موافقة مسبقة لدخول الأردن، يرجى تحميل تأشيرة الدخول للأردن.



وأوضحت المنصة أنه "سيتم إضافة مبلغ 5 دنانير رسوم لتعقيم المركبة القادمة"، كما دعت المسافرين من الجنسيات المقيدة التسجيل مسبقا للحصول على الموافقة ومن ثم استكمال الدفع الالكتروني.



وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، قال في تصريح سابق إن بعض المعابر الحدودية البرية للأردن ستفتح أمام حركة المسافرين ابتداءً من الخميس المقبل، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات تتطلب التسجيل المسبق على منصة visit Jordan الإلكترونية.



وأوضح أن المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافرين في هذه المرحلة تقتصر على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.



وأضاف أن الحكومة أقرت الإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية، التي يرأسها وزير الداخلية، والتي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية.



ويتحمل الشخص القادم للأردن كلفة الفحص للكشف عن الفيروس عند المعبر، "ستدفع عبر المنصة، وسيتم إبلاغه بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية"، وفق مدير عمليات خلية أزمة كورونا، مازن الفراية.

حيث تتشابه آلية حجر القادمين برا مع القادمين من المطار، "فحص بالمركز الحدودي وثم حجر منزلي حسب تصنيف الدول القادم منها خضراء أسبوع وحمراء أسبوعين وليس هناك حجر مؤسسي".



