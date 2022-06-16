تفعيل منصة تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية

الوكيل الإخباري - فعّلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل.

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وكان مدير التعليم العام، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة قال في تصريحات سابقة لـ"برنامج الوكيل"، إن عدد طلبة الصف الأول الأساسي يقارب 200 ألف طالب وطالبة .



وأضاف المساعفة أن إنشاء المنصة جاء للتسهيل على أولياء الأمور عوضاً عن البحث عن المدارس التي يتوفر بها مقاعد لأبنائهم.



وأشار إلى أن آلية التسجيل تحتاج إلى دخول ولي الأمر على المنصة ومن ثم تسجيل الدخول واختيار المدرسة وأخيراً حجز مقعد، موضحا أنه عند حجز مقعد للطالب في المدرسة تصل رسالة نصية إلى مدير المدرسة ومن ثم يتم الموافقة أو الرفض ومن بعدها تصل رسالة نصية إلى ولي الأمر بالقبول أو الرفض.



ونوه المساعفة إلى أن منصة التسجيل بالمدارس الحكومية ستكون للأردنيين وغير الأردنيين وذوي الاحتياجات الخاصة.



وتستهدف المنصة وفق المساعفة مواليد عام 2016، بالإضافة إلى أنه يستطيع الأطفال من مواليد 2014 و2015 ممن لم يدخلوا المدرسة بعد التسجيل عبر المنصة لدخول الصف الأول العام الدراسي المقبل.





