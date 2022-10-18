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تفويض مركز الأوبئة بتحويل الإرساليات الغذائية الواردة من سورية ولبنان إلى “البوندد”

الثلاثاء، 18-10-2022 09:15 ص

تفويض مركز الأوبئة بتحويل الإرساليات الغذائية الواردة من سورية ولبنان إلى “البوندد”

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، تفويض مركز الأوبئة في وزارة الصحة للتعامل مع قرار تحويل جميع الإرساليات الغذائية الواردة من سورية ولبنان إلى المستودعات العامة والخاصة “ البوندد ” قبل إدخالها إلى الأسواق، للتأكد من خلوها من جرثومة الكوليرا.

واعتبر مصدرون، وفقا ليومية الغد، أن هذا القرار غير مدروس، ويمكن أن يؤدي إلى نقل الجرثومة إلى شحنات غذائية أخرى قادمة من بلدان أخرى.

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وقال مستوردون إن “البوندد” مغلق وتوجد فيه إرساليات من الخضار والفواكه من دول أخرى غير سورية ولبنان، وعمال للتحميل والتنزيل، الأمر الذي يساعد في انتقال جرثومة الكوليرا إن وجدت إلى الشحنات الأخرى وإلى العاملين هناك.

وطالبوا الوزارة بفحص شحنات الأغذية القادمة من سورية ولبنان على المعبر الحدودي قبل دخولها، وإذا تبين إصابتها تتم إعادتها إلى بلد المنشأ أو إتلافها هناك، وفي حال نجاح الفحص يتم إدخالها إلى البوندد.

وقال عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه ياسين أبو سيدو إن قرار الوزارة سيؤدي إلى نقل الجرثومة إلى شحنات اخرى قادمة من بلدان مغايرة، مطالبا بفحصها على المعبر الحدودي قبل إدخالها إلى “البوندد”.

من جهته أكد عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه رئيس لجنة التصدير زياد الشلفاوي أن قرار وزارة الزراعة “غير مدروس” حيث يمكن أن يؤدي وضع الخضار والفواكه القادمة من سورية ولبنان في حال إصابتها بجرثومة الكوليرا، إلى انتقال الجرثومة إلى شحنات أخرى قادمة من مناشئ مغايرة، كما يوجد في “البوندد” عمال يمكن أن تنتقل إليهم الجرثومة، مطالبا وزارة الزراعة بالعدول عن قرارها وفحص الشحنات على المعبر قبل دخولها البلاد وإتلافها هناك في حال ثبوت إصابتها.

 




 

 


 

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