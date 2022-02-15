تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية اليوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - ب

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دأت اليوم الثلاثاء، عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2021/2022، وفق وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وبحسب وحدة القبول تستمر عملية تقديم الطلبات حتى الساعة 12 ليلاً من سبت 19 شباط/فبراير الحالي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).ويبدأ التدريس في الجامعات والكليات الرسمية في 27 شباط/ فبراير 2022، ويبدأ التدريس في الجامعات والكليات الخاصة في 6 آذار/ مارس 2022.وبلغ عدد الطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية ويحق لهم تقديم طلبات للالتحاق بالجامعات الرسمية 31730 طالبا وطالبة وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين.