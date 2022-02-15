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الثلاثاء، 15-02-2022 07:43 ص

تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية اليوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الثلاثاء، عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2021/2022، وفق وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.اضافة اعلان


وبحسب وحدة القبول تستمر عملية تقديم الطلبات حتى الساعة 12 ليلاً من سبت 19 شباط/فبراير الحالي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).

ويبدأ التدريس في الجامعات والكليات الرسمية في 27 شباط/ فبراير 2022، ويبدأ التدريس في الجامعات والكليات الخاصة في 6 آذار/ مارس 2022.

وبلغ عدد الطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية ويحق لهم تقديم طلبات للالتحاق بالجامعات الرسمية 31730 طالبا وطالبة وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين.

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