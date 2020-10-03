تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات الأحد

الوكيل الاخباري -

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تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، استقبال تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.وقالت الوحدة، السبت، إن التقديم يجري من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة، حيث يقوم الطالب (الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية فقط للعام 2020) بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق نظام إصدار وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFAWATEERcom)، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم (UserID) والرمز السري (Password) الضروريان للدخول إلى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوافرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة. (eFAWATEERcom) .وأضافت، أن أهم قنوات الدفع الإلكترونية، "الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية، أجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة".ودعت الوحدة، للتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة، وآلية شراء طلب الالتحاق زيــارة الموقــع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.وبخصوص شـــروط الاستفــادة قالت وحدة التنسيق، إنه يجب أن يكــون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيــات الصــادرة عن دائرة الأحوال المدنيـــة، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية فقط للعام (2020).وبينت الوحدة أنه بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، و رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراســة الثانويـــة العامــة، والرقم الوطني، ومكـــان ورقم القيـــد للأم الأردنيـــة.ولفتت، إلى أنه يستثنى من قبول أبناء الأردنية الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة).وأكدت الوحدة، أنه يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2020 / 2021)، التي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.