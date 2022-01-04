تقديم مساعدات نقدية لـ 2318 أسرة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق الأردن.

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وقدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لـ 2318 أسرة، فيما استفادت 3192 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 4469 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و290 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و20 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 111 طلبا، وجرى استقبال 39 طلبا لصيانة مساكن، وبناء مسكنين، وصيانة 7 مساكن لأسر فقيرة، وإجراء 36 دراسة لأسر منتجة.



واستقبلت مديريات الوزارة 97 طلبا لترخيص حضانات، وأغلقت 22 حضانة، و أنذرت 7 أخرى، وتم ترخيص حضانة منزلية واحدة، و3 طلبات تم استقبالها للحصول على ترخيص حضانة منزلية، كما استقبلت الشهر الماضي 66 طلبا لغاية الاحتضان، وأجرت دراسة واحدة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 10 أطفال.



واستقبلت 8 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وأجرت 19 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان و ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 862 زيارات تتبعية، وتم استقبال 5 طلبات لترخيص دور رعاية إيوائية، وانذار 3 مراكز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح ترخيص لدار لكبار السن.



واستقبلت مديريات الوزارة 27 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 23 جمعية خيرية، فيما تقدمت 117 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و9 طلبات لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، و290 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و26821 مستفيدين من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.



وضبطت مديرية مكافحة التسول 913 متسولا، وأجرت 296 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 2653 دينارا، كما أجرت الوزارة 486 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 181 حدثا خلال شهر كانون الأول الماضي، وأجرت 1010 دراسات لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، الثلاثاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه تم تسجيل 25 جمعية وحل 30 أخرى، فيما انضمت 13 جمعية لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 56 نظاما أساسيا معدلا، وتم الموافقة على 9 طلبات للحصول على التمويل الأجنبي.

ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر كانون الأول الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 1179 أسرة، واستفادت 556 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و91 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و48 أسرة جديدة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

