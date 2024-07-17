الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مصرع 29 و إصابة 13 جراء سقوط حافلة بواد في البيرو

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم طفل و3 نساء

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

صفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم جنوب غلاف غزة

حماس تطالب رايتس ووتش بالإعتذار عن وثيقة مسيئة بحقها

نصر الله: لأول مرة تبدو إسرائيل عاجزة بعد 10 أشهر من القتال

تقرير: الأردن شهد أسرع تحسن بتغطية خدمات مياه الشرب في دول غرب آسيا

بايدن يدعو لحظر نوع السلاح المستخدم بمحاولة اغتيال ترامب

الدويري : جيش الاحتلال في مأزق ولولا الدعم الأميركي لأنهى الحرب

موقع واللا: نتنياهو يبحث عن طرق للتهرب من تشكيل لجنة للتحقيق بإخفاق 7 أكتوبر

الأربعاء، 17-07-2024 10:42 ص

تقرير: الأردن شهد أسرع تحسن بتغطية خدمات مياه الشرب في دول غرب آسيا

12024623011857897243


الوكيل الاخباري - قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، إنه بالرغم من ندرة المياه وتدفق اللاجئين في الأردن؛ إلا أنه شهد أسرع تحسن في تغطية خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن في دول غرب غرب آسيا.

اضافة اعلان


وأوضحت اللجنة في تقرير لها نشر الأربعاء، أن الأردن يسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية، إذ حقق تقدما كبيرا في مجال الصرف الصحي وجودة المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث أبدى عدد قليل من البلدان مثل هذا الالتزام بزيادة كفاءة استخدام المياه في الري وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c837e4be-a7f2-4a73-867b-94b64256db20

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفلة دارين

وزارة التربية والتعليم

التربية تعمم بمنع عمل الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي

7202410132015759581476

ضبط سائق مركبة عمومي تلاعب بلوحة الأرقام

920232175313845223489

إلغاء السقوف المفروضة على توفير السيولة "النهارية" للبنوك

420242382912138373988

الغاء تعليمات مكافآت لجان الترقية والخبراء في التربية

5202426143254830382042

تنويه امني الى جميع اصحاب المركبات

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-16 at 9.50.48 PM

"المهندسين" تقيم يوما علميا عن مستقبل الهيدروجين الأخضر

1720965666978

مواطنون يطالبون باستبدال خط المياه الناقل لمنطقة حوشا

1720791067995

بحث قضايا الوضع المائي في مناطق بلدية اليرموك بإربد

وزارة المياه والري

اعلان هام من وزارة المياه

1719777805019

لقاء يبحث مشاكل المغير باربد بسبب مشروع الصرف الصحي

1719328044884

بحث تحديات وسبل تحسين الواقع المائي في المفرق