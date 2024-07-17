تقرير: الأردن شهد أسرع تحسن بتغطية خدمات مياه الشرب في دول غرب آسيا

الوكيل الاخباري - قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، إنه بالرغم من ندرة المياه وتدفق اللاجئين في الأردن؛ إلا أنه شهد أسرع تحسن في تغطية خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن في دول غرب غرب آسيا.

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وأوضحت اللجنة في تقرير لها نشر الأربعاء، أن الأردن يسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية، إذ حقق تقدما كبيرا في مجال الصرف الصحي وجودة المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث أبدى عدد قليل من البلدان مثل هذا الالتزام بزيادة كفاءة استخدام المياه في الري وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.