تقرير "المحامين": "سوريِّة" صوّتت بهوية مواطنة أردنية.. وضبط 250 هوية مدنية قادمة من عمّان إلى الطفيلة

الوكيل الاخباري - أصدر فريق نقابة المحامين للرقابة على الانتخابات تقريره الثاني والذي تضمن رصدا للملاحظات التي وردت الى غرفة العمليات في النقابة حول سير العملية الانتخابية لفترة ما بعد ظهر أمس. اضافة اعلان





وتضمن التقرير 24 ملاحظة وصلت من فريق النقابة المكون من (1027) مراقباً موزعين على مختلف محافظات المملكة.



وأشاد التقرير بتجاوب الهيئة المستقلة للانتخابات من خلال الخط الساخن في استقبال ملاحظات نقابة المحامين والرد عليها أولاً بأول، وحل الكثير من الإشكاليات.



وأشار الى تعاون رجال الأمن العام مع كبار السن وذوي الإعاقة في تسهيل عملية الاقتراع، وحملهم للطوابق العليا في أغلب المراكز.



ولفت الى صدور قرار من الهيئة المستقلة للانتخاب بتمكين فريق الرقابة في نقابة المحامين بالاستمرار باستخدام الهواتف الخلوية.



وأشار إلى انه لوحظ في كثير من المراكز قيام لجان الاقتراع بالذهاب إلى كبار السن والمقعدين، وتمكينهم من الاقتراع بوجود المندوبين والمراقبين، ووضع دفتر الاقتراع في الصندوق المخصص له أمام مرأى الجميع.



اما الملاحظات التي أوردها التقرير فكانت كما يلي:



1- تم رصد عملية بيع وشراء أصوات في إحدى صالات الأفراح في منطقة ماركا الشمالية - الشارع الرئيسي، وكذلك الحال في مدرسة راية – الحي الشرقي في مادبا.



2- تأثير مندوبي المرشحين داخل غرفة الاقتراع على الناخبين، وتوجيههم لانتخاب مرشح معين، وتواجد مؤازرين المرشحين داخل مراكز الاقتراع والتأثير على الناخبين.



3- مازالت الدعايات الانتخابية منتشرة داخل مراكز الاقتراع وأمامها، والتأثير على الناخبين.



4- لوحظ في بعض المراكز عدم الكشف عن وجه المنقبات من قبل موظفة متخصصة ضمن اللجنة، ولوحظ استخدام جوازات السفر وبطاقات التأمين الصحي في التصويت.



5- تصوير أوراق الاقتراع في بعض المراكز، وعلى مرأى من اللجان والجميع.



6- عدم قدرة ناخب من ذوي الإعاقة على الاقتراع لعدم وجود مساعدة ومرافق تسهل وصوله إلى داخل مركز الاقتراع.



7- رفض إعطاء المراقبين – في كثير من المراكز – الإحصائيات المتعلقة بنِسَب التصويت؛ على الرغم من طلبها أكثر من مرة.



8- استمرار تصوير دفاتر الاقتراع من قبل الناخبين داخل المعزل أثناء عملية الانتخاب.



9- عدم وجود أي لوحات إرشادية في بعض مراكز الاقتراع وصعوبة معرفة المقترعين لمكان صناديق الاقتراع.



10- لوحظ ازدياد عدد المقترعين بشكل مضطرد بعد الساعة الثانية ظهراً، وحصول ازدحام في بعض مراكز الاقتراع.



11- انقطاع الإنترنت في منطقة المفرق في مدرسة المكيفتة الثانوية المختلطة – الدائرة (12) لمدة ربع ساعة، وكذلك الحال في مدرسة كفركيفيا الأساسية المختلطة، في حين أنه منقطع من الساعة الثالثة عصراً إلى هذه اللحظة في مدرسة أم القطين الثانوية الأساسية – الدائرة (12)، ولم يتوقف الاقتراع واستمر بشكل يدوي.



12- انقطاع التيار الكهربائي في منطقة أيدون – إربد في مدرسة بنت عمران الأساسية للإناث لمدة ربع ساعة، واستمر الاقتراع بشكل يدوي، وكذلك الحال في مدرسة مرصع الثانوية للبنات في منطقة مرصع واستمرار التصويت بشكل يدوي.



13- لوحظ تصويت لبعض المقترعين بهويات أحوال مدنية عن أشخاص آخرين غير موجودين في مدرسة إمراع الثانوية للبنات – الكرك.



14- لوحظ وجود تعزيزات أمنية كبيرة في مدرسة القسطل الأساسية – عمان؛ بسبب وجود تجمعات كبيرة أمام باب المركز، وأيضاً في العديد من مراكز الاقتراع.



15- لوحظ في بعض المراكز قيام عدد من الناخبين بوضع مواد عازلة على إصبع السبابة لغايات إزالة آثار الحبر بشكل فوري.



16- لوحظ ازدحام شديد أمام مدرسة الفيحاء للبنات في منطقة عرجان – عجلون وخصوصاً للإناث؛ بسبب إغلاق باب الخروج حيث أصبح الدخول والخروج من باب واحد.



17- لوحظ وجود العديد من دفاتر الاقتراع قد تم تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).



18- لوحظ أن إحدى المقترعات قد أخطأت بالتأشير في ورقة الاقتراع وطلبت من رئيس اللجنة التعديل على دفتر آخر، وقام هو شخصياً بالتعديل والتأشير؛ وذلك في الصندوق رقم (30) في مدرسة معاوية بن أبي سفيان في محافظة الزرقاء – الدائرة (2).



19- وردت معلومات تفيد بطعن أحد الأشخاص في منطقة القادسية – محافظة الطفيلة بسبب الانتخابات.



20- وردت معلومات أن الأمن العام قام بضبط حوالي (250) هوية أحوال مدنية قادمة من محافظة العاصمة إلى محافظة الطفيلة.



21- لوحظ في مدرسة العدسية الثانوية للبنات وجود (لخبطة) في وضع الأوراق في غير الصناديق المخصصة لها، ولوحظ أن المندوبين داخل القاعة يقومون بالتدخل بإرادة المقترعين بتوجيههم لمرشح معين.



22- لوحظ في مدرسة المهلب بن أبي صفرة للبنين – عمان وجود الكثير من الدعايات الانتخابية وبطاقات المرشحين مع المندوبين داخل هذا المركز، وتواجدها في المعازل، ودخول أشخاص يقومون بتزويد المندوبين بهذه البطاقات، كما لوحظ قيام إحداهن والتي تحمل الجنسية السورية بالاقتراع بهوية مواطنة أردنية.



23- وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص في مدرسة بشرى الأساسية للبنات – إربد باستبدال صورة شخصية له على باجة أحد موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب، وتم منعه من الدخول إلى المركز من قبل أفراد الأمن العام (دون أن يتم ضبط الباجة التي بحوزته).