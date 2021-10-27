تقرير: النساء يشكلن 73% من العاملين في قطاع صناعة الألبسة بالأردن

الوكيل الإخباري- تشكل النساء 73% من العاملين في قطاع صناعة الألبسة في الأردن، إلاّ أنهنّ يُعانين من ضعف في فرص وصولهنّ إلى الخدمات المالية مقارنةً بالرجال، بحسب تقرير، صدر الأربعاء، بشراكة مع منظمة العمل الدولية.

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التقرير، الذي شارك في إطلاقه برنامج "عمل أفضل"، "التعاون الدولي الألماني"، و"تحالف أفضل من النقد"، ومقره الأمم المتحدة، أكد أن استلام الأجور رقمياً يشكّل خطوة مهمة نحو زيادة استخدام الحساب المالي وتنمية القدرات الماليّة.

وأشار إلى أنه يعمل في قطاع صناعة الألبسة في الأردن 76,000 شخص، أو ما يُعادل 9% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.



واجتمع الأربعاء، ممثلون عن قطاع صناعة الألبسة، الحكومة، القطاع المالي، ومنظمات تنموية للتأكيد على الالتزام بتوسيع نطاق رقمنة الأجور للمساعدة في حماية حقوق العمالة.

وخرج الاجتماع، الذي ترأسه البنك المركزي الأردني، بالتزامات جديدة بالعمل على توصيات وردت في تقرير جديد هو الأول من نوعه، بعنوان "الأجور الرقمية المسؤولة لتعزيز العمل اللائق في الأردن".