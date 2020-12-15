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الثلاثاء، 15-12-2020 05:56 م

تقرير ديوان المحاسبة: 149 مليون حجم التهرب الضريبي

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الوكيل الاخباري - بلغ حجم التهرب الضريبي للملفات التي تم استكمال تدقيقها من مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما قيمته 149 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.
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التقرير بين أن هناك تهربا ضريبيا لملف شركة (لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر)، بلغت قيمته 146 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على الشركة والبالغة ما يقارب 294 مليون دينار، موضحا أن ملف الشركة منظور لدى القضاء.

ويجيز قانون ديوان المحاسبة له المراقبة على أعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة وأكثر، التي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون ديوان المحاسبة فإنه يحق لمجلس الوزراء أن يكلف الديوان بالرقابة على أي شركة أو جهة يتخذ بها قرار.

وبين التقرير أن هناك عدم تناسب في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا مقارنة مع حجم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية.

 




 

 


 

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