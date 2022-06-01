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الأربعاء، 01-06-2022 10:09 ص

تقرير رسمي يوصي بتشجيع الأردنيين على ركوب الدراجات الهوائية

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الوكيل الإخباري - أوصى تقرير حالة البلاد 2021 بتطوير منظومة إدارة النقل في المناطق الحضرية باتباع أفضل الممارسات بالحد من الازدحام المروري وتقليل التلوث البيئي.

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وأشار التقرير بهذا الخصوص، إلى أهمية أن يتسم تخطيط شبكات الطرق والمرور وتصميمها بالسهولة والمرونة وتوفير عوامل الأمان ومرونة الحركة والتنقل لحركة المشاة، وأن يراعى فيها التدرج العمراني للمناطق.


وشدد على ضرورة تشجيع أنماط التنقل مثل ركوب الدراجات والترويج للنقل العام والمشي، ووسائل تحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات العادم والضوضاء والاختناقات المرورية والحوادث، لتحسين الصحة البدنية والعقلية لجميع السكان.


ودعا التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى متابعة البرامج والمشروعات وتصميمها وتنفيذها وتقييمها لتستهدف القطاع البلدي ومؤسساته بهدف تمكينها ورفع قدراتها من ناحية إدارة مواردها المالية وتحصيلها لتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة.


كما أوصى بتفعيل أدوات الرقابة والعمل على بناء القدرات ورفع الكفاءات للعاملين بالبلديات، والعمل على إشاعة بيئة وظيفية قائمة على التحفيز وتعميم ما يتم تعديله على أصحاب العلاقة في القطاع البلدي والشركاء والمجتمعات المحلية على حد سواء.


ودعا التقرير إلى اتباع نظام دوري لصيانة جميع المنشآت التابعة للجهات الحكومية، ولاسيما خطة لصيانة الطرق بعد تقييمها وتحديد الأولويات وفق الأطر الزمنية والمكانية المحددة لها.


وأشار إلى ضرورة زيادة الإنفاق الرأسمالي للحكومة في مجال تطوير خدمات البنية التحتية المقدمة في المراكز الحضرية لتواكب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ورفع كفاءة شبكات النقل، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، لتتناسب مع النمو السكاني، وتقديم الإعفاءات الضريبية والحوافز لتنفيذ الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة والأجهزة ذات الكفاءة في استخدام الطاقة وإنشاء البنية التحتية والسكن للاستجابة لظاهرة التغير المناخي والتكيف معها.

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