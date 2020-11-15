الأحد 15-11-2020
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الأحد، 15-11-2020 04:02 م

تقرير صادم ينذر بكارثة صحية بالاردن وترقب لقرارات حاسمة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقلت وسائل اعلام اردنية اليوم تقريراً  لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل الذي اشار الى السيناريوهات المتوقع حدوثها في الأردن والتي تنذر بكارثة صحية تفوق الكارثة الصحية التي حدثت في إيطاليا ونيويورك ومناطق أخرى من العالم .
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وتوقع المعهد ارتفاعاً حاداً في عدد الوفيات المتوقعة في الأردن بسبب فيروس كورونا، قد تصل إلى 5,593 وفاة بحلول نهاية هذا العام، أي بارتفاع يقدر بـأكثر من 6 أضعاف الرقم الذي توقعه المعهد ذاته في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، استنادا للحالة الوبائية في الأردن آنذاك.

بدوره قال وزير الصحة نذير عبيدات أن المنحنى الوبائي في الأردن، ارتفع خلال الفترة الماضية، وهذا طبيعي، والحالات ستصل إلى نقطة معينة.

وأوضح في تصريحات صحفية امس، أن الحالات ارتفعت الأسبوع الماضي، مقاربة بالأسابيع الماضية، لكن الزيادة لم تكن تضاعفية ولا كبيرة.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي قرار بأي إجراءات معينة، مستدركا أن على الحكومة أن تنتظر يوم أو يومين للحكم على الوضع، لاتخاذ إجراءات.

وفي ردّه على سؤال موقع الوكيل الاخباري حول ماهيّة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد اجتماع لجنة الأوبئة مع المعنيين ، أوضح عضو لجنة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ،، أن ذلك "غير واضح المعالم حتى اللحظة " 

واضاف أن هنالك العديد من التوصيات التي يتم دراستها ، والأمر بحاجة لقراءة ورصد أعداد الإصابات خلال الأيام القادمة ، نتيجة للمظاهر الاحتفالية المخالفة بأمر الدفاع 11 عقب الانتهاء من عملية الاقتراع للانتخابات النيابية .

وكان الأردن قد سجل السبت 86 حالة وفاة و4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 




 

 


 

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