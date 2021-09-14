تقرير طبي اليوم بحادثة وفاة طفلة كانت تتلقى العلاج في البشير

الوكيل الإخباري - يترقّب الشارع الأردني التقرير الطبي بشأن وفاة طفلة (5) سنوات ، كانت قد حضرت إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج ، نتيجة لمعاناتها من آلام حادة أسفل البطن، حيث تم معانيتها بأنها تعاني من الزائدة الدودية .

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ومن جهته قال مدير إدارة مستشفيات البشير عبد المانع السليمات مساء الاثنين، إنه سيجري تقديم تقرير طبي الثلاثاء بحادثة وفاة طفلة كانت تتلقى العلاج في المستشفى.



وأضاف السليمات في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري " أنه تم تشكيل لجنة محايدة وستقدم غدا تقريرا طبيا عن حادثة وفاة الطفلة التي كانت تتلقى العلاج في المستشفى.



وعن تفاصيل الحادثة قال السليمات إن الطفلة حضرت في 2/9 أول مرة للمستشفى وكانت تشكو من ألم أسفل البطن وجرى فحصها وتشخيصها بأنها مصابة بالزائدة الدودية والتي كانت منفجرة عند فتح بطنها مما أدى لوجود بكتيريا بالبطن.

وقد أثارت الفاجعة الأردنيين وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحادثة ، عدا عن تناقل وسائل الإعلام المختلفة الخبر بسرعة البرق .

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