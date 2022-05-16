تقرير ميداني يكشف حجم خسائر محمية غابات اليرموك خلال الحريق الأخير

الوكيل الاخباري - كشف تقرير مسح ميداني أصدره فريق مختص في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم الاثنين، عن حجم خسائر محمية غابات اليرموك خلال الحريق الأخير.



وبين أن عدد أشجار الملول (البلوط متساقط الأوراق) المتضررة نتيجة الحريق بلغ 829 شجرة، منها 826 متضررة جزئيا، و3 أشجار كليا.



وأشار التقرير إلى أن عدد أشجار الصنوبر الحلبي المتضررة بلغ 150 شجرة، وشجر الخروب والسدر شجرة واحدة لكل منها (حرق كامل)، وشجر العبهر 4 شجرات 3 منها تضرر جزئي وواحدة احتراق كامل، وفيما كان الضرر الأكبر للشجيرات (سويد فلسطيني، قنديل، زعرور) بلغت 2734 شجرة، منها 1234 شجرة "حرق كامل".

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