تقليص ساعات الحظر الجزئي ساهم بزيادة نسبة إشغال الفنادق

الوكيل الإخباري - خاص - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي إن قرار تقليص عدد ساعات الحظر الجزئي ساهم بشكل كبير بزيادة نسبة إشغال الفنادق في منطقتي العقبة والبحر الميت.

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وأشار الهندي اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أنه مع نهاية الأسبوع الحالي تستكمل وزارة الصحة إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لكافة العاملين في القطاع الفندقي.



وأضاف أن نسبة إشغال الفنادق في محافظة العقبة خلال أيام العيد وصلت 90 - 95%، أما في البحر الميت كانت ما بين 80 - 85%.



وأكد الهندي أن خلال الفترة القريبة القادمة ومع انخفاض ملحوظ لنسبة الفحوصات الإيجابية سيتم فتح كافة المرافق السياحية في القطاع الفندقي .