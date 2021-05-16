الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصفدي : القضية الفلسطينية القضية المركزية والقدس خط أحمر

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 181 شهيدا

شاهد .. فلسطيني يعود للحياة بعد إعلان إستشهاده

مسؤولو الاحتلال يطالبون بوقف الحرب خوفا من مفاجآت حماس

القبض على أردنيين اجتازا حدود الأراضي الفلسطينية بحوزتهما سكاكين

العمل بالحد الكامل لموظفي البلديات والمجالس المشتركة

فقدان السيطرة على صـ.ـاروخ جديد وشركة أمريكية تكشف تفاصيل مثيرة

وزير الخارجية الفلسطيني : القدس خط أحمر والاحتلال زائل

إندونيسيا توقف توزيع دفعة من لقاح أسترازينيكا

الاحتلال يطلب من مستــوطني إيرز الدخول للملاجئ

عاجل

القبض على أردنيين اجتازا حدود الأراضي الفلسطينية بحوزتهما سكاكين

الأحد، 16-05-2021 11:59 ص

تقليص ساعات الحظر الجزئي ساهم بزيادة نسبة إشغال الفنادق

ف


الوكيل الإخباري - خاص - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي إن قرار تقليص عدد ساعات الحظر الجزئي ساهم بشكل كبير بزيادة نسبة إشغال الفنادق في منطقتي العقبة والبحر الميت.

اضافة اعلان

وأشار الهندي اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أنه مع نهاية الأسبوع الحالي تستكمل وزارة الصحة إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لكافة العاملين في القطاع الفندقي.


وأضاف أن نسبة إشغال الفنادق في محافظة العقبة خلال أيام العيد وصلت 90 - 95%، أما في البحر الميت كانت ما بين 80 - 85%.


وأكد الهندي أن خلال الفترة القريبة القادمة ومع انخفاض ملحوظ لنسبة الفحوصات الإيجابية سيتم فتح كافة المرافق السياحية في القطاع الفندقي .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صفدي

الصفدي : القضية الفلسطينية القضية المركزية والقدس خط أحمر

احتلال

القبض على أردنيين اجتازا حدود الأراضي الفلسطينية بحوزتهما سكاكين

إدار

العمل بالحد الكامل لموظفي البلديات والمجالس المشتركة

وص

محدّدات لعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة

مستشفى الجامعة

مستشفى الجامعة: 1209 مرضى راجعوا الطوارئ خلال عطلة العيد

60a0ddc083415

السفيرة النرويجية: الأردن شريك مهم لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

أخبار متعلقة
1qidIdbVOI861T5QkQAJ3ulkWlpFJlIgJdiFoLob

25 الف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالعقبة

5202139326250183951

وزير الصحة : الاشتباه بإصابة جديدة بالمتحور الهندي

420211621205487036802

22138 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في المفرق

4202117201721802521356

%14.05 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاحد

607c07a9b9e52

وصول 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى الأردن مساء اليوم

عقبة

الزراعة تؤكد خلو العقبة من الجراد