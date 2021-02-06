تقييم عودة الطلبة إلى المدارس بعد أسبوعين

الوكيل الإخباري - أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن اللجنة ستقيّم تجربة العودة إلى المدارس بعد أسبوعين لاستكمال عودة باقي الطلبة .
ولفت حجاوي ، في تصريحات صحافية ، أن الوضع الوبائي الراهن في المملكة يحتم على الجهات المعنية النظر إلى الأمور بحذر وعناية ، تحسّبا من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا .
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