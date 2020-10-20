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الثلاثاء، 20-10-2020 12:14 م

تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة لضبط عمالة الأطفال

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن وحدة عمالة الأطفال نفذت مؤخراً حملة على عمالة الأطفال بحيث يتم ضبط العديد من الحالات .

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وأكد الزيود أن الوزارة تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على القطاع الخاص بين الحين والأخر وتطبيق أحكام القانون على من يخالف أحكام قانون العمل.


وأوضح الزيود انه وخلال الفترة المقبلة سيتم إضافة بند تلقى الشكوى فيما يتعلق بعمالة الأطفال على منصة "حماية " من أجل تقديم الشكوى الكترونياً بالإضافة إلى التواصل مع الوزارة مباشرة و مديريات العمل للإبلاغ عن أي حالة.


وأشار الزيود إلى أن المادة ( 73 ) من قانون العمل تنص على منع استخدام الحدث الذي لم يكمل ال 16 من عمره بأي حال، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني وهي إحدى اذرع وزارة العمل كما ,تنص المادة ( 74) من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل ال 18 من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة والمضرة بالصحة .



 




 

 


 

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