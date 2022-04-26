تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق في الرصيفة

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة، الاثنين، جولات رقابية مكثفة شملت محلات تجارية ومشاغل تصنيع الحلويات والمخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمواصفات الغذائية السليمة في تصنيع الحلويات.



وضمت اللجنة التي يرأسها مساعد متصرف لواء الرصيفة أحمد القلاب، مندوبين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبلدية الرصيفة والامن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة.

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