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الإثنين، 15-02-2021 11:36 ص

استعدادا للمنخفض الجوي

تكثيف الرقابة على المخابز والمحال التجارية

وز
وزارة الصناعة والتجارة والتموين


الوكيل الإخباري - وجهت وزير الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، مراقبي الأسواق في جميع المحافظات بتكثيف عمليات الرقابة على المحال التجارية والمخابز، للتأكد من التزام هذه المنشآت والعاملين فيها ومرتاديها بمتطلبات السلامة والصحة الوقاية بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد المقررة.

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وشددت علي، على ضرورة قيام المخابز والمحلات التجارية بتنظيم الدور لمرتاديها قبل وبعد الدخول إليها وتفادي حدوث الازدحامات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخاصة في ضوء الإقبال المتوقع بسبب الظروف الجوية المحتملة هذا الأسبوع.

 

ووجهت بتزويد المطاحن والمخابز بكميات إضافية من مادة الطحين لإدامة عملها في ظل الظروف الجوية المتوقعة، حيث تم تزويدهم بكميات تغطي احتياجاتها لعدة أيام وبحسب طاقتها التخزينية.


وأوضحت الوزارة أنه جرى الطلب من نقابة أصحاب المخابز بتوجيه المخابز للالتزام بتلك الإجراءات، حيث أكدت علي، أن كافة المواد التموينية متوفّرة بالأسواق بكميات كبيرة ، داعية لعدم التهافت على الشراء.

 

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