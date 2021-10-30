تكثيف العمل بحملة بسواعدنا في الزرقاء و الرصيفة وبيرين والازرق

الوكيل الاخباري - واصلت كوادر بلديات الزرقاء والرصيفة وبيرين والازرق اليوم السبت العمل بحملة "بسواعدنا" التي اطلقتها وزارة الادارة المحلية قبل ما يزيد على شهر ونصف.



وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور، إن حملة النظافة الشاملة مستمرة وفق برنامج متكامل في جميع مناطق البلدية، مبينا أن حملة نظافة واسعة انطلقت بمشاركة مدراء دوائر البلدية ورؤساء الاقسام والاداريين ومتطوعين وطلبة مدارس على الطرق الرئيسية والساحات العامة ومجمعات الحرفيين.

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