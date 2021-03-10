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الأربعاء، 10-03-2021 07:27 م

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش في مأدبا

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الوكيل الاخباري - كثفت لجان التفتيش الصباحية والمسائية في محافظة مأدبا حملاتها التفتيشية على المنشآت والأسواق وجميع المرافق الحيوية للتأكد من التزام الموطنين والمنشآت بالإجراءات الوقائية والصحية والتقيد بأوقات الحظر وتحرير المخالفات بحق المخالفين للحد من تفشي فيروس كورونا.
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وقال محافظ مأدبا علي الماضي: إن القوى الأمنية متواجدة على مداخل المحافظة وبين الأحياء السكنية فيما تسير دوريات متنقلة لضبط المخالفين، داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بأوقات الحظر الجزئي خلال أيام الأسبوع وكذلك التجول الشامل يوم الجمعة والتواصل على أرقام هواتف غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي أمر طارئ - 053244261.

 




 

 


 

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