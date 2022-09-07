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الأربعاء، 07-09-2022 04:49 م

تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

القرآن-الكريم-في-المنام


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله العقيل، اليوم الأربعاء، استمرارية دعم ورعاية الوزارة لأهل القرآن الكريم في جميع مناطق المملكة.

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جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم أوئل المراكز الصيفية التابعة لمديرية أوقاف لواء الرصيفة أقيم في مقر لجنة تحسين خدمات مخيم حطين، وحضره فاعليات رسمية وشعبية وذوو الخريجين.


وأضاف العقيل، أن الوزارة أجازت هذا العام افتتاح 2300 مركز صيفي في مناطق المملكة، استقبلت نحو 150 ألف طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية، بإشراف مباشر من قبل الأئمة والوعاظ والواعظات ومشرفين ومشرفات دور القرآن الكريم، مشيرا إلى افتتاح مركز قرآني خاص بالمكفوفين وتطلع الوزارة إلى التوسع في ذلك العام المقبل.


وأشار إلى أن رعاية أهل القرآن من أبنائنا واحتضانهم في مراكز وزارة الأوقاف هو مصدر فخر واعتزاز لنا، وتأكيد على أننا في بلد هاشمي قيادته من نسل النبي عليه الصلاة والسلام.


وأضاف من هنا جاء ربط الوزارة بين تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، والمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية، فعملت المراكز تحت عنوان (الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي)، لتعزيز ذلك في نفوس الأجيال وتعظيم مكانة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في قلوبهم.


من جانبه، استعرض مدير مديرية أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي، أنشطة نفذتها مراكز المديرية الصيفية، مؤكدا استمرارية عمل المراكز ودور القرآن الكريم في الرصيفة، وعدم توقفها مع انتهاء فترة انعقاد المراكز الصيفية.


واشار إلى أن وزارة الأوقاف في تشريعاتها تقيم مراكز ودور قرآن تقدم خدماتها للذكور والإناث على مدار العام.


واشتمل الحفل على فقرات متنوعة، وتلاوات قرآنية قدمها مشاركون من الجنسين الذكور والإناث، إضافة إلى وصلات إنشادية قدمتها فرقة الإنشاد الديني التابعة لوزارة الأوقاف.


وفي ختام الحفل كرم أمين عام وزارة الأوقاف الأوائل من خريجين المراكز الصيفية في الرصيفة، بتسليمهم الشهادات والجوائز.

 




 

 


 

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