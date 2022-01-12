الأربعاء 12-01-2022
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الأربعاء، 12-01-2022 12:51 ص

تكريم الشبول لجهوده في دعم اتحاد وكالات الانباء العربية

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الوكيل الاخباري - كرمت وكالة الأنباء السعودية (واس) وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، تقديرا لدعمه ومساندته لعمل اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) على مدى 13 عاما، حينما كان مديرا عاما لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وجاء التكريم، خلال افتتاح اعمال الدورة الـ 48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية الذي تستضيفه وكالة الأنباء السعودية في الرياض، وذلك لدور الوزير الشبول في دعم نشاطات وأعمال الاتحاد، واستضافة مركز تدريبه في مقر وكالة الأنباء الأردنية في عمان.

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