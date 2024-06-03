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الإثنين، 03-06-2024 12:30 م

تكريم الطلبة الأردنيين خريجي الثانوية العامة الإماراتية لعام 2024

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الوكيل الاخباري- تحت رعاية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة أقامت الجمعية الأردنية في مدينة أبوظبي حفل تكريم للطلبة الأردنيين خريجي امتحان شهادة الثانوية العامة الاماراتية لعام ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور كل من السفير الأردني لدى دولة الامارات العربية المتحدة السيد نصار الحباشنة، والمستشار السيد غيلان القضاة القنصل الأردني في السفارة، والسيد محمد أبو هزيم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية في أبوظبي،  وعدد كبير من أبناء الجالية الأردنية المقيمة في أبو ظبي، إضافة إلى أهالي الطلبة المكرمين.

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وفي كلمته خلال الحفل تمنى الدبعي للطلبة التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، كما حثهم على اختيار التخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل، والتي تعتبر تخصصات المستقبل والابتعاد عن التخصصات الراكدة والمشبعة حتى وإن كانت مطلوبة مجتمعيا.


كما وجه الدبعي شكره وتقديره للسفارة الأردنية في أبوظبي ممثلة بسعادة السفير السيد نصار الحباشنة، وسعادة المستشار السيد غيلان القضاة القنصل الأردني في السفارة على الجهود الجبارة التي يبذلونها لتوطيد العلاقات الأخوية مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات، إضافة إلى خدمة أبناء الجالية الأردنية، كما شكر أيضا الجمعية الأردنية في أبوظبي ممثلة بهيئتها الإدارية وعلى رأسها السيد محمد أبوهزيم رئيس الجمعية على الجهود التي تبذلها الجمعية في إقامة مختلف النشاطات المتعلقة بأبناء الجالية الأردنية في أبوظبي.


 




 

 


 

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