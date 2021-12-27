تكريم الطلبة والمعلمين الفائزين في المسابقة المقدسية العاشرة

الوكيل الاخباري - كرم امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الاثنين، الفائزين في المسابقة المقدسية العاشرة لطلبة ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة التي نظمها ملتقى القدس الثقافي بالتعاون مع الوزارة.



وأكد العجارمة في حفل التكريم الذي حضره مدير عام المركز الثقافي الملكي الدكتور أيمن خليفات، اهمية المسابقة، والتي تأتي استمرارا وتأكيدا للنهج الهاشمي في الحفاظ على القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومهبط الأديان، مبينا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس حازت على اهتمام وتقدير العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع.

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