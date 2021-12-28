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الثلاثاء، 28-12-2021 10:17 م

تكريم الفائزين بجائزة البحث العلمي بالدورة 23 لطلبة الجامعات الأردنية

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الوكيل الاخباري - أقامت اللجنة العليا لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات، الأردنية اليوم الثلاثاء، حفل تكريم للطلبة الفائزين بالدورة 23 من الجائزة، التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع جامعات: الأردنية والعلوم والتكنولوجيا وفيلادلفيا والزرقاء الخاصة واليرموك.

ووزع نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد الدكتور زيد عيادات الدروع والشهادات على الطلبة الفائزين؛ وكرم المشاركين، وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة، واللجنة العليا المشرفة عليها.

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