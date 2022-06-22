تكريم الفائزين بجائزتي المدير المتميّز والمعلّم المتميّز وجائزة مديريّات التّربية

الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملكة رانيا العبدالله كرّم وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدّكتور وجيه عويس الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميّز في دورتها السّابعة، وجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز في دورتها السّادسة عشرة لعام 2022، و"جائزة مديريّات التّربية والتّعليم الدّاعمة للتّميُّز" في دورتها الثّانية.



جاء ذلك خلال حفل التّكريم الذي أقيم في قصر الثّقافة في مدينة الحسين للشّباب، اليوم الاربعاء. وقام مندوب جلالتها بتوزيع الدّروع والشّهادات على الفائزين، وتهنئتهم على فوزهم، الذي يُعدّ رمزا لتفانيهم، وتأثيرهم الإيجابي في تخريج طلبة منتجين ومفكّرين ومنتمين لمجتمعهم.

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