تكريم الفائزين بجوائز الملكة رانيا العبدالله للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية للعام 2023

الوكيل الاخباري - مندوبةً عن جلالة الملكة رانيا العبد الله، رعت وزيرة الثقافة، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بالوكالة هيفاء النجار، حفل تكريم الفائزين بجوائز الملكة رانيا العبد الله للتميز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية للعام 2023.



وكرم خلال الحفل، الذي حضره أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة والقائم بأعمال السفارة البريطانية هيلين وكادر المجلس الثقافي البريطاني وجمع غفير من أهالي الطلبة 120 طالباً وطالبة ممن أحرزوا أعلى الدرجات في امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي "جي سي اس أي" و"انترناشونال جي سي اس أي" والمستوى المتقدم "كامبردج الدولية" و"بيرسون ادكسل" و"أكسفورد" اضافة الى تكريم عدد من المعلمين والمعلمات الملهمين.

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