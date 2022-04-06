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الأربعاء، 06-04-2022 04:24 م

تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - كرمت جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الطفيلة، خلال احتفال نظمته، اليوم الأربعاء، كوكبة من حفظة كتاب الله تعالى، والفائزين بالمسابقة القرآنية السنوية وجائزة الحافظ الصغير.

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وأشار رئيس الجمعية، الدكتور نضال العبادي، في الحفل الذي جرى خلاله تكريم 103 طلاب من كلا الجنسين، بحضور رئيس فرع الجمعية في الطفيلة المهندس محمود الحوامدة ومدير الجمعية عمر القطيطات، إلى فضل أهل القرآن ومكانتهم في الدنيا والآخرة، وأنه توفيق من الله تعالى للعبد الحافظ للقرآن الكريم لتواصله بينه وبين ربه، وأن العمر للمسلم لا يقف حاجزا أمام حفظ القرآن، مثمنا دور العاملين والإداريين ومن كان لهم فضل في جمعية المحافظة على القران الكريم ومركز بصيرا القرآني.


من جهته، لفت المهندس الحوامدة إلى أهمية إيجاد جيل يحمل قيم وأخلاق وممارسات إيجابية لخدمة الإسلام والمسلمين ويحمل لواء نشر عقيدتنا الاسلامية من خلال حفظهم للقرآن الكريم، مبينا أن لجان التحكيم اعتمدت في تقييم واختيار الفائزين على عدة معايير كان أبرزها، حسن الأداء، واتقان التلاوة والتجويد، وجمال الصوت، والوقف والابتداء والتفاعل مع الآيات.


وجرى خلال الاحتفال تكريم طالبات مركز بصيرا القرآني وعددهن 23 طالبة، فيما سلم راعي الحفل الجوائز العينية والشهادات على حفظة القرآن الكريم من فرع الجمعية في قصبة الطفيلة ومركز بصيرا القرآني.

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