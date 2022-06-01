الأربعاء 01-06-2022
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اليرموك تحصد ثلاث جوائز في مسابقة ديتكس
الزراعة: استعدادات لاستضافة المجلس الدولي للزيتون في الأردن
وزير الزراعة يبحث تحديات الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان
جامعتا آل البيت والسلطان قابوس تبحثان التعاون الأكاديمي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
وكالة أوكس تعلن عن تكييف مركزي جديد بتقنيات حديثة
إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان
منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية لتميزها في مجال الاستدامة والابتكار في الحفاظ على المياه
مختبرات مدلاب وجمعية همتنا الخيرية توقعان اتفاقية دعم
كورونا
كورونا
مليونا بريطاني يعانون من الأعراض طويلة المدى لكورونا
مصدر عربي يكشف الحالة الصحية لـ أبو الغيط بعد إصابته بـ كورونا