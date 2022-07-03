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الأحد، 03-07-2022 07:31 م

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - كرّمت جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الطفيلة خلال احتفال نظّمته، اليوم الأحد في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة، مجموعة من الطلبة الفائزين بمسابقة المرحوم هاني القرارعة لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وهو أحد المؤسسين للجمعية.

وأكّد مدير عام الجمعية الدكتور حسين عساف الذي رعى فعاليات الاحتفال، دور الجمعية في فرع الطفيلة وجهود عامليها في تعزيز الثقة والتواصل بين طلاب حفظ كتاب اللّه وصولا إلى جيل واعٍ ومنتمِ لرسالة الاسلام السمحة، لافتا إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية حريص على تعليم القرآن ونشر رسالته في المجتمع.

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