الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير البيئة يلتقي المدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة

الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني طعنا في سلفيت

السعودية ومصر توقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار

روسيا: الأزمة في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد

الملك يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

تكريم المشاركين في مبادرات ترشيد استهلاك المياه

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي آل البيت والعين الإماراتية

مجلس نقابة المحامين يختار مقرري اللجان

وزير البيئة يبحث التعاون المشترك مع استراليا

محاضرة حول مفاهيم علاج ضغط الدماغ بمستشفى الملك المؤسس

الثلاثاء، 21-06-2022 07:51 م

تكريم المشاركين في مبادرات ترشيد استهلاك المياه

6202214173614363196085


الوكيل الاخباري - كرمت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، المشاركين بمبادرات ترشيد استهلاك المياه، والتي نفذتها المؤسسات والهيئات الدينية، ضمن مشروع "تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي".

وعبر وزير المياه المهندس محمد النجار، الذي رعى حفل التكريم، عن سعادته بالجهود المبذولة ضمن مبادرات التوعية المائية لمواجهة مختلف التحديات المائية، مشيرا إلى أن الأردن ضمن الدول الأكثر فقرا بالمياه ورغم ذلك فالوعي المائي مرتفع، وهناك إمكانية لمزيد من الجهود لتوفير المياه على مستوى المنازل خاصة وأن حصة الفرد منها تقل عن 10 بالمئة من حصة الدول.

وأشار إلى أن خط الفقر المائي نحو 500 متر مكعب سنويا، فيما تقل حصة الفرد عن 80 مترا مكعبا، في الوقت الذي يعاني الأردن من ندرة المياه واستنزاف للمياه الجوفية والتغييرات المناخية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620221216374404570959

وزير البيئة يلتقي المدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة

6202219191327750217180

الملك يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

5202214183711133935832

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي آل البيت والعين الإماراتية

620224191522403088069

مجلس نقابة المحامين يختار مقرري اللجان

1

وزير البيئة يبحث التعاون المشترك مع استراليا

620222017227544862349

محاضرة حول مفاهيم علاج ضغط الدماغ بمستشفى الملك المؤسس

أخبار متعلقة
6202212123356701279991

وزير المياه: قد ترتفع أسعار المياه نهاية العام 2023

r

مجلس محافظة عجلون يناقش أزمة المياه

620222122335456460875

اجتماع في وزارة المياه مع فريق برنامج زمالة المياه الوطني

620222122335456460875

المياه: إزالة 29 اعتداء في مأدبا والكرك

520221910226332862321

وزارة المياه : الصيف المقبل سيكون حرجا

وزارة المياه والري1

بدء أعمال اللقاء الثاني عشر لفريق خبراء المياه