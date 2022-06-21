تكريم المشاركين في مبادرات ترشيد استهلاك المياه

الوكيل الاخباري - كرمت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، المشاركين بمبادرات ترشيد استهلاك المياه، والتي نفذتها المؤسسات والهيئات الدينية، ضمن مشروع "تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي".



وعبر وزير المياه المهندس محمد النجار، الذي رعى حفل التكريم، عن سعادته بالجهود المبذولة ضمن مبادرات التوعية المائية لمواجهة مختلف التحديات المائية، مشيرا إلى أن الأردن ضمن الدول الأكثر فقرا بالمياه ورغم ذلك فالوعي المائي مرتفع، وهناك إمكانية لمزيد من الجهود لتوفير المياه على مستوى المنازل خاصة وأن حصة الفرد منها تقل عن 10 بالمئة من حصة الدول.



وأشار إلى أن خط الفقر المائي نحو 500 متر مكعب سنويا، فيما تقل حصة الفرد عن 80 مترا مكعبا، في الوقت الذي يعاني الأردن من ندرة المياه واستنزاف للمياه الجوفية والتغييرات المناخية.

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