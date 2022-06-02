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الخميس، 02-06-2022 10:47 م

تكريم المشاركين في مشروع بيئتي الأجمل في إقليم الجنوب

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الوكيل الاخباري - رعى أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الخميس، حفل تكريم المشاركين في مشروع بيئتي الأجمل في إقليم الجنوب، الذي تنفذه جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.

وأكد الدكتور العجارمة في كلمة ألقاها خلال الحفل، الذي أقيم في مدرج الشهيد البطل معاذ الكساسبة في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، أهمية استدامة المشروع في المدارس.

وقال العجارمة، إن المرحلة الأولى من مشروع بيئتي الأجمل انطلقت عام 2009 في ثلاث مدارس جرى خلالها تطوير دليل المشروع والأدوات الخاصة به، والذي يعد بمثابة وثيقة إرشادية للعمل.

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