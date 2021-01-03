الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 07:43 م

تكريم سائق تاكسي على امانته

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الوكيل الاخباري - كرم مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد ثلاج الذيابات السائق غالب سليمان احمد ارحيل من موظفي مكتب تكسي المطار وذلك لأمانته المتمثلة بإعادته مبلغ 2414 دولارا وجهاز لاب توب ومتعلقات اخرى بعد ان عثر عليها في سيارته وتبين أنها تعود لأحد القادمين.
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جاء التكريم من خلال كتاب رسمي وجهه الذيابات للسائق ارحيل، أشاد فيه بأمانة وأخلاق العاملين في مكتب تكسي المطار وحرصهم على إعطاء الصورة المشرقة عن مؤسستهم والعاملين فيها من متقاعدين عسكريين الذين تربوا في مدرسة الهاشميين واكتسبوا منها صفات الأمانة والإخلاص في العمل وإغاثة الملهوف مثمنا موقفهم الانساني وعملهم .


 




 

 


 

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