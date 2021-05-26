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الأربعاء، 26-05-2021 04:28 م

تكريم سائق تكسي أعاد 17 ألف درهم إماراتي

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الوكيل الاخباري - كرمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، السائق العامل على تكسي المطار موسى الشورة نظير أمانته وحرصه على تسليم مبلغ 17 الف درهم اماراتي عثر عليها وتعود لأحد الركاب القادمين من السفر.
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وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء إن هذا التصرف الإنساني ليس غريبا على مجتمعنا والعاملين على تكسي المطار، ولكنها تعزز الصورة المشرقة للعاملين على التكسي والمؤسسة التي ينتمون لها.

وعبرت المؤسسة عن شكرها وتقديرها للشورة على امانته ولهذه البادرة الإنسانية التي يفتخر بها جميع أبناء الوطن.

 




 

 


 

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