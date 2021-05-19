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الأربعاء، 19-05-2021 02:35 م

تكريم شرطي سير ضبط سالب بنك في عمان

مندوب
خلال التكريم


الوكيل الإخباري - كرم مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب، الوكيل خلدون أحمد عبدالله، مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.

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وبحسب ما وصل " الوكيل الإخباري" ، فإن الوكيل من مرتب شعبة سير العاصمة، لما أظهره من حس امني وحرص وتفاني في تنفيذ القانون والمساعدة في القبض على منفذ جريمة سلب على احد البنوك في منطقة ماركا قبل ايام ما حال دون فرار الجاني بعد ارتكابه للجريمة .

وأشاد العميد الصعوب بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات السير في الميدان، والتي تصب دوماً في حماية الأرواح والممتلكات، وتلبيتهم لأي نداء أو استغاثة بحسّ أمني وإنساني وبأعلى درجات التميز والانضباط .

 

 

 




 

 


 

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