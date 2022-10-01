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السبت، 01-10-2022 04:52 م

تكريم صياد لانقاذه سلحفاة مهددة بالانقراض

إحد أنواع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض -(ارشيفية)


الوكيل الاخباري- كرمت الجمعية الاردنية لحماية السلاحف البحرية الصياد أحمد ناصر البدري لموقفه النبيل والإنساني في إنقاذ سلحفاة بحرية من النوع المهدد بالإنقراض وتحريرها من مخلفات حبال السفن في خليج العقبة.

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وتم تقليد الصياد وسام العطاء المتميز وتسليمه جائزة اليوم العالمي للسلاحف البحرية لعام 2022 وشهادة عضوية شرف دائمة بجميع إمتيازاتها بالإضافة إلى مكافأة مالية.


وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة عبير البلبيسي إن هذا التكريم يأتي بهدف تحفيز الصيادين والمجتمع المحلي ورواد البحر في العقبة الحفاظ على البيئة البحرية والكائنات البحرية المهددة بالانقراض، مؤكدة أن الجمعية تتابع أوضاع السلاحف البحرية والبرية في خليج العقبة بشكل خاص والمملكة عامة للتأكد من سلامتها وإزالة العوامل التي تهدد إنقراضها.


كما تم تكريم رئيسة الجمعية الأردنية لحماية السلاحف البحرية والبرية الدكتورة عبير البلبيسي من قبل جمعية صيادي ثغر الأردن التعاونية الزراعية تقديرا لجهودها المستمرة في حماية البيئة البحرية والسلاحف البحرية ودعم الصياد بالعقبة من خلال برامج تطوير المهارات وبناء القدرات وتوفير المعدات اللازمة على القوارب لإنقاذ السلاحف البحرية والتعامل معها والحفاظ عليها.


حضر حفل التكريم الذي اقيم برعاية رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو مندوب عن القوة البحرية والزوارق الملكية النقيب عماد العمري ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة - فرع العقبة الرائد أحمد أبو عين ونائب المدير العام لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية الكابتن ظافر فريحات.

 

 

 




 

 


 

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