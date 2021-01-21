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الخميس، 21-01-2021 06:19 م

تكريم عامل وطن تقديراً لأمانته

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 الوكيل الاخباري - قرر مجلس بلدية السلط الكبرى اليوم الخميس، تكريم عامل الوطن سعيد نادي سعيد، تقديراً لأمانته، بعد أن أعاد مبلغاً مالياً عثر عليه أثناء قيامه بعمله.

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وتحدث العامل سعيد، عن تفاصيل العثور على المبلغ المالي والذي هو تبرعات لجمعية خيرية، وأنه رفض مكافأة مالية قدمت له تقديراً لأمانته.


وأشاد رئيس البلدية المهندس خالد خشمان، بحسن تصرف العامل سعيد وأمانته، مشيراً إلى اعتزاز مجلس البلدية بموظفيها على هذا السلوك والذي يعكس سمو الأخلاق التي يتحلى بها موظفو البلدية، بينما قرر المجلس البلدي تقديم مكافأة للعامل سعيد وباقي زملائه.


 




 

 


 

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