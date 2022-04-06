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الأربعاء، 06-04-2022 11:02 ص

تكلفة رحلة العمرة .. 275 ديناراً في العشر الأوائل و 350 في الأواخر

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، أن هناك إقبالاً وطلباً جيداً من المواطنين الأردنيين على رحلات العمرة خلال شهر رمضان الحالي.

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وقال روبين، إن تكلفة رحلة العمرة براً في أوائل شهر رمضان بلغت 275 ديناراً للشخص، في حين ستبلغ تكلفة الرحلة بأواخر الشهر الكريم 350 دينارا، كما تبلغ تكلفة رحلة العمرة جواً في أوائل رمضان 550 دينارا للشخص، مؤكداً أن الأسعار منطقية ومناسبة.

 

وبين أن أعداد المعتمرين الذين سيغادرون الأردن براً وجواً لأداء مناسك العمرة خلال الأسبوع الأول من رمضان قرابة 2000 معتمر، 1500 منهم سيغادرون براً عبر 50 حافلة، و500 معتمر سيغادرون جواً، متوقعاً زيادة الطلب على الرحلات وارتفاع أعداد المعتمرين في أواخر الشهر الفضيل.

وأشار الى أن الإجراءات التخفيفية التي بدأت الحكومة بتطبيقها، وإلغاء الاشتراطات السعودية على القادمين من الخارج، ورفع الإجراءات الاحترازية بالمسجدين الحرام والنبوي، أسهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال من المعتمرين، وأصبح بإمكانهم السفر وأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

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