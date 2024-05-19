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الأحد، 19-05-2024 03:47 م

تكية أم علي تطلق حملة الأضاحي تحت شعار "أضحيتك للأردن وغزة"

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الوكيل الاخباري- أطلقت تكية أم علي، حملة الأضاحي لعام 2024 تحت شعار "أضحيتك للأردن وغزة"، والتي تستهدف توفير لحوم الأضاحي لـ22 ألف أسرة محتاجة ومعتمدة لدى التكية في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر في قطاع غزة.

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وتقوم تكية أم علي باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرعين وأدائها بالنيابة عنهم حسب المواصفات الشرعية للأضحية من حيث العمر والوزن والخلو من العيوب والأمراض.


ويتم أداء الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك في أستراليا، حيث تبلغ تكلفة الأضحية التي يتم أداؤها في أستراليا 120 دينارا، ويشمل ثمنها الذبح والتقطيع والتجميد والشحن إلى الأردن ثم التخزين في مستودعات تكية أم علي لتوزع للأسرة المحتاجة ومستفيدة من برامجها، إضافة إلى توزيع ما يقارب نصفها على الأسر في قطاع غزة.


وتقوم تكية أم علي باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرعين وأدائها بالنيابة عنهم، كما تمنح المتبرعين الراغبين في أداء أضاحي في الأردن فرصة توكيلها لأداء أضاحيهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك في مسالخ أمانة عمان، ليتم توزيع هذه الأضاحي في ثالث أيام عيد الأضحى على الأسر المستفيدة، حيث تبلغ تكلفة الأضحية التي يتم أداؤها في الأردن 170 دينارا.


وقال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر "قامت تكية أم علي ومنذ عدة سنوات بتوفير عدة سبل لتسهيل عملية أداء الأضاحي من خلال الموقع الإلكتروني tua.jo أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي من خلال البحث عن TUA أو المحافظ والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، أو من خلال زيارة مواقع التكية في المراكز التجارية الكبرى أو الاتصال المباشر على الرقم 064900900".

 




 

 


 

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