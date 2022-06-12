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الأحد، 12-06-2022 01:16 م

تكية أم علي تطلق حملة الأضاحي

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الوكيل الإخباري - أطلقت تكية أم علي حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار "أضحيتك بتوصل كل الأردن"والتي جاءت بهدف تشجيع المتبرعين على أداء سنة الأضحية وتوزيعها على الأسر المحتاجة والمستفيدة من برنامج الدعم الغذائي المستدام في جميع محافظات المملكة.

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وتهدف الحملة وفق بيان صدر عن التكية اليوم الاحد، الى توفير لحوم الأضاحي لـ 20 ألف أسرة مستفيدة من التكية على مدار العام، حيث تقوم التكية بذبح الأضحية وفق الشريعة الإسلامية من حيث النوع والعمر والخلو من العيوب والامراض نيابة عن المضحين ومن ثم توزيعها على الأسر المحتاجة التي تدعمها التكية شهرياً و على مدار العام.


وبينت أن تكلفة الأضحية خارج الأردن هي 120 دينارا شاملا ذبحها وتقطيعها وتجميدها وشحنها إلى الأردن، ومن ثم تخزينها في مستودعات التكية ليتم توزيعها على الأسر المستفيدة على مدار العام، في حين تبلغ تكلفة الأضحية في الأردن 170 دينارا، حيث يتم ذبحها وتوزيعها خلال فترة عيد الأضحى على الأسر المعتمدة لدى التكية.


وقال مدير عام التكية سامر بلقر ان التكية تقوم بأداء الأضاحي نيابةً عن موكليها في الأردن وخارجه، مشيراً إلى أن الأضاحي التي تذبح خارج الأردن يتم أداؤها بموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام الأردنية، ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف لجنة شرعية.

وبين بلقر ان توزيع لحوم هذه الأضاحي على الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجةً في المملكة تتم طوال العام وليس فقط في فترة عيد الأضحى، كما تقوم التكية بأداء الأضاحي في مسالخ عمّان خلال أيام العيد وتوزِّع لحومها الطازجة على الأسر المنتفعة. وأشار بلقر إلى ثقة المتبرعين بالتكية وقدرتها على الوصول إلى الأسر المحتاجة في جميع محافظات المملكة حتى في المناطق النائية.


 




 

 


 

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