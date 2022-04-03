تكية أم علي تطلق حملتها الرمضانية

الوكيل الإخباري - أطلقت تكية أم علي اليوم الأحد حملتها الرمضانية تحت شعار "زكاتك بتوصل كل الأردن"، حيث يتم صرف أموال الزكاة لدعم برنامج الطرود الغذائية الشهرية لدى التكية وذلك بموجب فتوى شرعية من دائرة الإفتاء العام.

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وقال بيان صدر عن التكية، إن الحملة لهذا العام تهدف إلى تسليط الضوء على إيصال الدعم الغذائي للأسر المحتاجة والمعتمدة لدى تكية أم علي في جميع محافظات المملكة ضمن آلية محددة، مبينا أن الطرود تحتوي على 19 مادة غذائية تكفي لإعداد وجبتي السحور والإفطار في شهر رمضان وإعداد ثلاث وجبات يومياً في باقي شهور السنة.



ووفق البيان يستفيد حالياً من برنامج الطرود الغذائية الشهرية من تكية أم علي 20 ألف أسرة تعد من أكثر الأسر احتياجاً في المملكة، إذ أن معظمها أسر غير قابلة للتشغيل والتأهيل ويشكل الأطفال 60 بالمئة من أفرادها.



ولفت البيان إلى أنه بعد إعلان الحكومة عودة موائد الرّحمن، ستقيم تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام موائد الرّحمن في مقرها الرئيسي في عمان، وسيتم استقبال أكثر من 1500 صائم يومياً خلال أيام الشهر الفضيل.



وستوزع تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك نحو 53 ألف وجبة إفطار على الأسر المحتاجة ضمن موائد الرحمن التي ستقيمها بالتعاون مع الجمعيات الشريكة للتكية ومباشرة إلى منازل الأسر المستفيدة في عدد من محافظات المملكة.



وستشمل الحملة الرمضانية لهذا العام، توزيع الطرود الغذائية الشهرية على الأسر المعتمدة لدى الهيئة وتوزيع زكاة الفطر في أواخر أيام الشهر الفضيل لتساهم الحملة في شهر رمضان من تخفيف معاناة الأسر المحتاجة في كافة المحافظات.



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